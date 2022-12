Tras suspensión de 7 meses, Santiago Jaramillo regresa al Concejo de Medellín

Santiago Jaramillo volvió al Concejo de Medellín luego de que la Procuraduría lo suspendiera por agredir al periodista Manuel Gallego de Telemedellín.



Su presencia este miércoles en el debate sobre derechos humanos no pasó desapercibida en el recinto. Según él, está listo para dar la pelea por la Alcaldía de Medellín con más de 100 propuestas.



“Proponemos un proceso de paz metropolitano con los otros nueve alcaldes del Valle de Aburrá, promovemos la generación de empleo a través del instituto Mi Río, que regresa para recuperar los cauces hídricos”, planteó.

Lea además: Polémico concejal Santiago Jaramillo inició su campaña a la Alcaldía de Medellín



Debido a que el corporado fue retirado del Centro Democrático y en la actualidad no cuenta con el aval de un partido, tendrá algunas restricciones.



Por ejemplo, aunque tendrá voz y voto, no podrá presentar debates de control político, no tendrá preferencia para hablar durante los debates, pues siempre deberá hacerlo en el último turno y no contará con el mismo tiempo que otros concejales citantes.

