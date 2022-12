Tres conductores lesionados dejan saboteos a protesta de transportadores en Urabá

Con desmanes por parte de presuntos pandilleros inició lo que sería una jornada de manifestación pacífica de por lo menos 800 conductores de vehículos de servicios especiales y transporte de carga en el Urabá antioqueño, quienes se unen al paro nacional.



El líder de la manifestación, Jorge Sepúlveda, denunció que pandilleros atacaron a primera hora de la mañana sus vehículos lanzándoles piedras, lo que provocó daños en los vidrios, dejó tres conductores con lesiones leves e interrumpió el transporte de los trabajadores bananeros.



Además, generó traumatismos en la vía Zungo – Embarcadero, que conduce al aeropuerto Antonio Roldán Betancur de Carepa.



“Se presentaron unos desmanes por parte de unos muchachos. No se sabe qué pasó, pero nos dañaron algunos vehículos y aporrearon algunos conductores y no pudimos movilizar los trabajadores bananeros. Son desmanes de pandilleros. Nuestra manifestación será pacífica y haremos la movilización pro un solo carril para no afectar vías”, dijo Sepúlveda.

El comandante de la Policía de Urabá, coronel Gerson Fajardo, manifestó que están atentos a la movilización que iniciará a las 9:00 de la mañana y confirmó que fue un grupo de jóvenes el que atacó los vehículos.



“Ocho jóvenes salieron a la vía al aeropuerto, una salida repentina desde las plataneras, lanzaron unas piedras y dañaron los vidrios de un bus. La Policía y el Ejército están en el sitio”, afirmó el coronel.



Pese a que la Policía asegura que hay normalidad en las vías, la comunidad reporta, además, una gran congestión en la entrada al sector de Casa Verde en Carepa y afirman que ya algunas personas perdieron sus vuelos debido a que no al alcanzado a llegar a la terminal aérea que sirve a Urabá.