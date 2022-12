Usuario de Cabify denuncia agresión de conductor en Medellín

La molestia del conductor habría iniciado al no encontrar la dirección donde debía recoger el servicio.



Desde ese momento su actitud, de acuerdo con el agredido Sebastián Aristizábal, fue hostil, tanto así que, ya en camino a su casa y aún en el carro, decidió quejarse con servicio al cliente, hecho que no fue del agrado del conductor.



“El conductor tomó la decisión de hacerse a un lado y decirme de que me bajara del vehículo, cuando yo me bajé para cruzar la calle, bajé el celular, demás que él pensó que yo había colgado con servicio al cliente y también se bajó y comenzó a golpearme, a darme pata y puño y empujarme contra una reja. Apenas terminó de pegarme sale corriendo al carro se monta y arranca a toda velocidad”, dijo Aristizábal a Blu Radio.



La víctima trató de contactarse con la empresa Cabify, pero luego de un correo electrónico en que aseguran que ya despidieron al conductor, no ha tenido más respuestas ni, lo que él pide, una disculpa por la agresión que le dejó, aparte de un mal rato, hematomas y dos dientes despicados.



Sebastián interpondrá una querella formal en contra del conductor quien hasta el momento no se ha pronunciado al respecto.