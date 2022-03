Víctimas de Antioquia le piden a la JEP que investigue desplazamiento intraurbano

La Mesa de Víctimas de Medellín le pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) incluir la desaparición forzosa intraurbana en sus investigaciones para esclarecer este fenómeno que, en los últimos 22 años, ha dejado más de 39.000 personas afectadas en la capital antioqueña.

El reclamo lo hacen porque sienten que el Estado no ha reconocido suficientemente el efecto que tuvo el conflicto armado en las zonas urbanas de Colombia, con especial atención en Medellín.

Luz Elena Galeano, integrante del colectivo de víctimas, relató que los grupos armados ilegales desplazaron a cientos de familia de todos los barrios de la ciudad entre 2000 y 2006.

"Queremos visibilizar el desplazamiento forzado intraurbano porque sí se han mencionado los desplazamientos rurales, pero los intraurbanos no han sido reconocidos como tal", indicó Galeano.

Sin embargo, de acuerdo con las víctimas, ese fenómeno de desplazamiento se mantiene en algunas comunas de la ciudad. Ana Delgado, coordinadora de la Mesa de Víctimas de Medellín, explicó que el papel de la JEP es clave para que no se siga repitiendo.

"Pedimos reparación y justicia. Esperamos que la JEP abra este macrocaso porque es importante para nosotros, para las víctimas del conflicto", dijo la mujer.

Agregaron que con el reconocimiento de la JEP se podrían gestionar las indemnizaciones que aún no reciben las víctimas de la ciudad porque también dependen de la identificación del desplazamiento.