Video: así usaban a mujeres para identificar víctimas en bancos y cometer fleteos en Antioquia

En un megaoperativo la Policía logró la captura de nueve integrantes de una banda delincuencial llamada ‘Los Magníficos’ que utilizaba mujeres para identificar a las víctimas en bancos y robarlas en el norte y oriente de Antioquia.

Luego de varios meses de investigación y de seguirle los pasos a través de cámaras de seguridad, en un video quedó registrado el modus operandi del grupo delincuencial , quienes enviaban a mujeres como espías a bancos o locales comerciales para identificar a ciudadanos que retiraban altas sumas de dinero y alertar a los ladrones sobre el recorrido de las víctimas, como se evidenció en audios mostrados como pruebas por parte de la Fiscalía.

“Con camisa negra con estampados militar y bolso negro, ya salió, estoy por acá por donde queda Contravía”, señaló la mujer en el diálogo con otro miembros del grupo criminal.

Luego de la llamada de alerta a sus compañeros, dos hombres en moto salían a perseguir a la víctima para robarle las pertenencias.

“Tiene que ser de una y no me cuelgue ninguno, ninguno me cuelgue, Pablo, me recibe de una el bolso”, afirmó otro sujeto capturado.

Con este material probatorio la Policía logró la captura de nueve delincuentes, entre ellos alias ‘Leo’ o ‘El Mocho’, cabecilla de esta estructura criminal, según lo confirmó el coronel Daniel Mazo, comandante de Policía en Antioquia.

“Rentas criminales de 300 millones de pesos mensuales. Estos delincuentes y su cabecilla es conocido como ‘Leo’ o ‘El Mocho’, relató el alto oficial.

‘Los Magníficos’ hacían presencia en la subregión del Norte y Oriente Antioqueño, especialmente en los municipios de Marinilla, El Carmen de Viboral, San Pedro de Los Milagros y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Los capturados deberán responder por los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, homicidio en calidad de tentativa, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

Vea en video la manera como operaban: