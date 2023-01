Video: deslizamiento en Betulia, Antioquia, tiene incomunicados y sin acueducto a 3.500 campesinos

Unos 3.500 campesinos de 11 veredas de Betulia, suroeste de Antioquia , se encuentran incomunciados y sin acueducto debido a un deslizamiento de tierra.

El alcalde de Betulia, Juan Manuel Lema Hurtado, explicó que el incidente sucedió "en la vereda El Piñonal" y este "afecta la movilidad de unos 3.500 campesinos y afectó también el acueducto".

Ante la imposibilidad del municipio para atender un derrumbe de grandes magnitudes, el mandatario municipal acudió a el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de desastres (Dagran) y a la Gobernación de Antioquia en busca de ayuda.

"Con la intervención de la maquinaria del municipio no alcanzamos a resolver la movilidad en esta semana si no contamos con la ayuda de la Gobernación. La idea es que la Gobernación nos pueda ayudar, pero se le suman los inconvenientes porque todavía no tienen la contratación", puntualizó el mandatario.

Desde el municipio de Betulia ya miran cómo restablecer el servicio de acueducto como tarea principal, mientras se espera solventar el tema de contratación para llevar la maquinaria amarilla hasta el lugar del movimiento en masa.

