Video: dos niños fueron raptados de las manos de una madre sustituta del ICBF en Andes, Antioquia

Las autoridades judiciales y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tratan de ubicar a las personas que raptaron a 2 menores de edad en el municipio de Andes, en el Suroeste de Antioquia .

En un video de una cámara de seguridad quedó grabado el rapto de las dos niñas de 6 y 7 años ocurrido en una vía céntrica del municipio de Andes, cuando la madre sustituta de las menores las llevaba a una cita con los padres biológicos en la Comisaría de Familia.

Según la investigación preliminar de las autoridades, los padres biológicos de las niñas son los sospechosos de llevárselas a la fuerza. Por eso tratan de ubicar su paradero para recuperar a las menores y entregarlas nuevamente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para iniciar un proceso de restitución de derechos.

En el video se ve cuando la madre sustituta camina por una calle peatonal con las niñas, una tomada de la mano y la otra abrazada, pero en el trayecto es abordada por tres mujeres y un hombre. Las mujeres toman por las manos a una de las menores y el hombre carga a la otra, para salir corriendo con ellas.

El mayor Hernán Celis, comandante de la Policía de Andes, aseguró que los quienes se llevaron las niñas huyeron hacia una zona rural de la localidad.

"Se llevaron los niños. No la amenazaron, no le pegaron, no la insultaron, solo cogieron a los dos niños y se fueron. Al parecer, caminaron en la zona rural por el monte hacia la zona de La Cuchilla", agregó el uniformado.

El oficial le aseguró a Blu Radio que la denuncia por el rapto fue hecha casi media hora después de ocurrido.

"20, 25 minutos, llaman a la Policía y dan aviso. Se hace todo el cierre pero ya las perosnas habían salido de la jurisdicción. Son los padres biológicos y lo que hicieron fue llevarse de forma violenta a los niños en el día que les corresponde la visita", señaló Celis.

Las menores implicadas hacen parte de un resguardo indígena de este municipio del Suroeste antioqueño y su custodia fue dejada en manos de una madre sustituta por un proceso de violencia intrafamiliar.

