Video: la acalorada discusión, con madrazo incluido, del alcalde Quintero y un concejal de Medellín

Mientras que sin acuerdo terminó la Asamblea de accionistas de Tigo UNE, un bochornoso enfrentamiento se vivió en el concejo de Medellín , donde el alcalde Daniel Quintero se enfrentó a un concejal opositor.

Lo primero que hay que decir es que aunque Millicom ha lanzado un salvavidas a Tigo UNE y lograr una capitalización con menos recursos, parece que la negativa persiste por parte de la Empresas Públicas de Medellín.

Con la nueva propuesta, Millicom le dice a EPM que no se haga la capitalización por 150 millones de dólares, si no por la mitad, es decir, que cada uno debe aportar 150 y no 300 millones de pesos, y que en un año, incluso si venden, para no perder valor la acción se reconoce un 10% más. No hubo acuerdo en la sede de Tigo UNE.

Pero un segundo capítulo, fue en el concejo de Medellín, donde se iba radicar el proyecto de dilución por parte del alcalde Daniel Quintero, donde en el pasillo se enfrentó al concejal opositor del Centro Democrático Sebastián López, con quien por poco se va a los golpes.

Por ahora, no se conoce fecha de una próxima reunión o si el camino, en medio de estas discusiones y acaloradas peleas llevarán a una reestructuración empresarial como lo dijo el ministro TIC Mauricio Lizcano.

