Video: presidente Petro fue testigo de nuevo rifirrafe de Daniel Quintero y Aníbal Gaviria

En medio del Congreso Nacional de Exportadores, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero , y el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, protagonizaron un nuevo rifirrafe por las cifras de empleo y homicidios de la capital antioqueña, discusión de la que fue testigo hasta el presidente Gustavo Petro.

La molestia comenzó cuando el alcalde Daniel Quintero dijo en su intervención que en los últimos nueve años, periodo cuando estuvo Aníbal Gaviria de alcalde, hubo una pérdida de más de 60.000 empleos y que se mejoró la tasa en su actual gobierno, así como la disminución de 42% en los homicidios.

El gobernador Aníbal Gaviria no se aguantó la pulla y, en presencia del presidente Gustavo Petro y todo el auditorio lleno de empresarios, le respondió que lo que hoy logra Medellín es por todo el trabajo de varios mandatarios.

Los ánimos estaban tan caldeados y se notaba en los rostros de los dos mandatarios locales que el rifirrafe no pasó desapercibido para el presidente Gustavo Petro.

"Me apresuro de metiche en la discusión que tienen ustedes dos (risas). No me han llamado, pero de metiche yo diría que crece esa violencia allá en esos años 90 con narcotráfico, obviamente, porque se destruyó el aparato industrial de Medellín", aseveró el jefe de Estado.

Pero el alcalde Quintero volvió a echar leña al fuego para responderle a Gaviria al final del evento: "Yo no entiendo muy bien que fue lo que le molestó, nosotros mostramos cómo en los últimos nueve años hubo un incremento en la tasa de desempleo de más de 60.000 empleos, obviamente eso toca su administración", agregó.

Lo cierto es que los mismos mandatarios reconocen que tienen grandes diferencias y que se hacen evidentes cada que se encuentran en algún evento.

