A 8 meses de entregarse el nuevo puente Pumarejo, no hay plata para demoler el viejo

En un 81 % avanzan las obras de construcción del nuevo Puente Pumarejo, el cual deberá ser inaugurado el próximo diciembre, después de más de año y medio de retraso.



Sin embargo, a ocho meses de que finalmente sea entregado, no existen proyectos y ni siquiera recursos para demoler la vieja estructura.



La preocupación radica en que el nuevo Pumarejo fue diseñado para mejorar, no solo la conectividad de la costa vía terrestre, sino, también, la navegabilidad sobre el río Magdalena, permitiendo el paso de buques de mayor tonelaje al contar con una altura de 45 metros entre el agua y la parte inferior de la estructura.



Pese a esto, el objetivo no podrá lograrse hasta que se derribe el viejo puente, que por lo pronto y de manera indefinida, seguirá siendo un obstáculo para el paso de grandes embarcaciones.



La razón por la que está en vilo la demolición del antiguo puente Pumarejo es la falta de recursos, según informó el director de la Cámara Colombiana de la Infraestructura sede Norte, Héctor Carbonell Gómez.



“Sigue presentándose una situación con relación al presupuesto, todavía no hay plan ni proyecto para la demolición”, indicó Gómez.



Otra situación que preocupa en torno a las obras del nuevo Puente Pumarejo está relacionada con los problemas que, desde ya, estarían ocasionando en la navegabilidad del río Magdalena, teniendo en cuenta un reciente informe presentado por Invías, el cual reconoce que la presencia de las pilonas provoca que una cantidad de sedimento natural se deposite sobre el canal navegable. Así lo informó tras conocer el estudio Pedro Pablo Jurado, director ejecutivo de Cormagdalena.





Por su parte, Sacyr, la firma española a cargo de la construcción del nuevo puente, afirma que las obras no producen sedimentos.





Sin embargo, las mediciones realizadas indican que, en un par de kilómetros del canal navegable, cercanos a la zona de trabajos, ha aumentado la profundidad hacia el lado izquierdo y se ha incrementado la sedimentación hacia el otro costado, según lo afirmado por el ingeniero Humberto Ávila, director del Instituto de Estudios Hidráulicos y Ambientales de la Universidad del Norte.



“Antes de la construcción del puente el río tenía una condición, luego de la construcción dentro de las pilonas se generó una profundización en la parte izquierda y la profundidad de un lado tienden a sedimentar un poco del otro. Esa sedimentación que se está generando tiene cierta inclinación orientada hacia un tramo del canal navegable”, puntualizó Ávila.



Ante esto, los dirigentes portuarios han cuestionado que la obra se haya puesto en ejecución hace cuatro años sin realizar todos los estudios pertinentes para garantizar el normal funcionamiento del canal navegable.



En este orden, el presidente de la Sociedad Portuaria de Barranquilla, René Puche, pidió a la Procuraduría que se abra una investigación por la entrega de este informe de forma tardía.



“Me llama la atención que se le dé vía libre al proyecto sin tener los estudios previos antes de iniciar la construcción. Por eso se debe abrir una investigación”, afirmó Puche.



Expertos en el tema también advirtieron que, aun cuando se diera la destrucción del viejo puente, persiste la necesidad de mejorar las condiciones de navegabilidad en ese sector del río Magdalena.



El ingeniero Humberto Ávila afirmó que esto es un trabajo que tomaría varios años para poder lograr las condiciones planeadas desde la construcción del nuevo Pumarejo.



El nuevo puente Pumarejo contará con un tramo atirantado de 800 metros y la longitud total será de 2.173 metros, lo que le convierte en el más largo de Colombia, con una inversión que supera los $737.000 millones.