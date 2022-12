“A Bogotá no la van a coger más de vaca lechera con los peajes”: Claudia López

La alcaldesa Claudia López presentó el paquete de obras de infraestructura para movilidad y dejó claro que no va a permitir que los recursos, que los bogotanos pagan en peajes, no sean invertidos en la ciudad.

“Bogotá no va a aceptar nunca más que la cojan de vaca lechera, que los peajes de Bogotá nos los recauden con el pago de los bogotanos y no le inviertan ni un centavo a Bogotá, esa historia se acabó, los peajes son mayoritariamente no solo de Bogotá, sino de la región y de su área metropolitana, para sus proyectos de área metropolitana”, manifestó.

Frente a este tema, dijo que se reunirá con el gobernador de Cundinamarca para concertar el hecho de que los recursos obtenidos de los peajes sean invertidos en el desarrollo de infraestructura para la región.

La alcaldesa, además, dijo que gracias a una ley, ahora Bogotá recibirá del aeropuerto El Dorado, el 20% de tasa aeroportuaria en contraprestación por el funcionamiento de la terminal aérea, así como lo reciben los puertos de Buenaventura y Cartagena.

La mandataría explicó que algunas de las obras que ya están planificadas y listas para comenzar su construcción son:

-La construcción de la Avenida 68, por un valor de 6,9 billones de pesos.

-El corredor verde de la carrera séptima, por un valor de 1,9 billones de pesos.

-La ALO sur, por un valor de 1,4 billones de pesos.

-La troncal Avenida Ciudad de Cali, por un valor de 1 billón de pesos.