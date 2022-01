A pasajera de taxi aplastado por TransMilenio la mandaron una hora después para la casa como si nada

La pasajera del taxi que terminó aplastado por un bus de TransMilenio, en un pavoroso accidente en el sur de Bogotá , aseguró que la atención médica que recibió fue insuficiente.

La mujer, encontrada por el periodista Edward Porras a las afueras del hospital El Tunal, donde reclamaba una copia de su historia médica, se quejó de la atención.

Publicidad

Según la pasajera, tan solo una hora después de ser rescatada, fue enviada para la casa como si nada. La mujer aseguró que, pese al alta médica, presentaba malestar y esperaba ser atendida por un médico particular.

“Que uno esté bien físicamente no quiere decir que uno esté bien realmente”, dijo.

Publicidad

La víctima contó los momentos de angustia que vivió tras quedar aprisionada en el vehículo.

“Lo que se siente estar ahí, en ese carro, no se puede describir”, contó.

Publicidad

“El copiloto quedó totalmente aplastado, el conductor quedó acostado, quedó sumido. Yo me hice encima del conductor. Grité y como si nadie me escuchara, el conductor me decía que me calmara”, agregó.

Escuche este informe del Ojo de la Noche: