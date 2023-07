Acompañado de Fajardo, Jorge Enrique Robledo se inscribió como candidato a la Alcaldía de Bogotá

Acompañado del excandidato presidencial Sergio Fajardo, el exsenador Jorge Enrique Robledo se convirtió en la primera persona en oficializar ante la Registraduría su aspiración a la Alcaldía Mayor de Bogotá, inscribiéndose con el aval del Partido Dignidad y Compromiso.

Robledo expuso que su propuesta de Gobierno está enfocada en resolver las diferencias entre las “dos ciudades” que tiene la capital: una ciudad desarrollada y una que enfrenta grandes problemas sociales y económicos.

“Cerca del 30 % de los habitantes de esta ciudad hace menos de tres comidas al día. Y eso al final es el resumen de las altísimas tasas de desempleo e informalidad, de indigencia, de todo tipo de carencias. Si ustedes miran el urbanismo, hay áreas inmensas de la ciudad en las que, para que un niño conozca un árbol, hay que hacerle un tour a otra parte de la ciudad porque no hay ni una zona verde en esos territorios. Hay 100.000 bogotanos que no están conectados a la red del acueducto y tienen que hacer peripecias para ver cómo logran dotarse de agua”, señaló Robledo .



El candidato enfatizó que, en su administración, priorizará el desarrollo económico de la ciudad, con enfoque en la industria para crear políticas de lucha contra la pobreza, generar empleo y riqueza, atendiendo las problemáticas y las necesidades de las y los bogotanos, en donde los más perjudicados son las mujeres, los jóvenes, la tercera edad y los niños y niñas. Frente a las soluciones de seguridad que requiere la capital, Robledo insistió en la necesidad de aumentar el pie de fuerza de la policía en la ciudad con recursos del Gobierno nacional, mejorar su funcionamiento, y al mismo tiempo usar la tecnología para dar resultados visibles para la tranquilidad de la ciudadanía.

“Los alcaldes de Bogotá cometieron un error garrafal cuando sabotearon el metro que se empezó a tramitar en el 2008. Fue un error garrafal que nos hizo perder tiempos preciosos y que nos tiene todavía enredado. Bueno, eso no puede volver a suceder en Bogotá. O sea, necesitamos alcaldes que vengan no a desbaratar lo construido, sino a seguir avanzando, así no sea obra de uno”, afirmó el ahora candidato.

Robledo concluyó diciendo que, frente a la relación que tendría como alcalde mayor con el presidente Gustavo Petro, buscará tener la mejor relación posible basado en el respeto y buen trato, pero sin olvidar las profundas diferencias y críticas que tiene con el actual mandatario.

