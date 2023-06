Jorge Enrique Robledo confirma su candidatura a la Alcaldía de Bogotá

El exsenador Jorge Enrique Robledo confirmó que aspirará a la Alcaldía Mayor de Bogotá con el aval del partido Dignidad y Compromiso. El también exprecandidato aseguró que, de cara a las elecciones de octubre, planteará una propuesta de “bien común” a los sectores populares y el empresariado.

“Asumiré con toda seriedad mi candidatura a la Alcaldía de Bogotá y así también gobernaré a la ciudad, con el propósito de unir en una propuesta de bien común a los sectores populares, las clases medias y el empresariado. Y en mi gobierno estarán los más capaces de la ciudad”, escribió Robledo a través de Twitter.

Asumiré con toda seriedad mi candidatura a la Alcaldía de Bogotá y así también gobernaré a la ciudad, con el propósito de unir en una propuesta de bien común a los sectores populares, las clases medias y el empresariado.

Y en mi gobierno estarán los más capaces de la ciudad. — Jorge Enrique Robledo (@JERobledo) June 21, 2023

Además, en diálogo con Blu 4.0, el exsenador se atrevió a lanzar de algunas de sus propuestas en caso de ser elegido como el nuevo alcalde de la ciudad. Según recalcó, su administración sería muy diferente a la de Gustavo Petro , esto, haciendo referencia al uso, por ejemplo, de redes sociales.

Publicidad

“Si soy alcalde de Bogotá pondría unos trinos, pero lo que hace el presidente de la República me parece excesivo porque eso come tiempo, eso no es tan fácil, un trino, así sea de 240 caracteres, hacerlo bien, come tiempo. El tiempo es el bien más escaso de la humanidad y ni se diga de los dirigentes políticos, gremiales o empresariales”, comentó en Blu Radio.

Sus propuestas

Robledo señaló que uno de los trabajos por hacer en Bogotá es mejorar la conectividad de los colegios, pues como país “estamos subdesarrollados” en temas de tecnología, equipos de calidad y acceso a internet, lo cual requiere un “gran esfuerzo”, según dijo.

También habló de movilidad, inversiones y demás factores que impulsaría en la capital. Asimismo, indicó que tendría una “relación cordial” con el Gobierno del presidente Petro, pues parte de los grandes proyectos de Bogotá, como el metro, necesitan financiación del Estado.