Robledo: "Lo que hace Petro en Twitter es excesivo, el tiempo es el bien más escaso de la humanidad"

El precandidato a la Alcaldía de Bogotá Jorge Enrique Robledo habló en Blu 4.0 sobre sus propuestas para llegar al Palacio de Liévano y también manifestó cómo sería su manera de gobernar. Aclaró que sería muy diferente a la del presidente Gustavo Petro, en el sentido que no dedicaría tanto tiempo a la red social Twitter.

Manifestó que trinar tan seguido quita mucho tiempo al momento de redactarlo y, precisamente, ese mismo tiempo lo podría utilizar para tareas más importantes en su administración.

“Si soy alcalde de Bogotá pondría algunos trinos, pero lo que hace el presidente de la República me parece excesivo. Eso come tiempo, eso no es tan fácil, un trino, así sea de 240 caracteres, hacerlo bien, come tiempo. El tiempo es el bien más escaso de la humanidad y ni se diga de los dirigentes políticos, gremiales o empresariales”, añadió.

“Petro no entiende las transiciones”: Robledo

El precandidato también recordó el primer “roce” que tuvo con el mandatario. Fue cuando hubo un debate sobre reemplazar el petróleo por el aguacate, lo que, según Robledo, es una evidencia que Petro no entiende que se necesitan transiciones para mitigar el cambio climático y no hacer tanta “demagogia”.

“Además se inventa el cuento que los colombianos somos los responsables principales de los gases de efecto invernadero (…) Este es un país tan atrasado que ni CO2 produce, el que genera por quema de combustible es menos del 0.2 % del total mundial”, comentó.

Asimismo, dijo que hay un problema con el presidente Petro y es el uso del sofisma: coger un argumento o situación verdadera para luego manipular la conclusión ante sus seguidores.

“Sí, hay cambio climático, pero no podemos destruir la economía nacional en el trance, sería absurdo, además porque no cambiaríamos nada en el mundo. Él no lo quiere explicarlo a fondo y confunde a la gente. Es mucha la carreta que echa”, concluyó.

