"Al ver que no le abrí la puerta, me atacó": habla conductor del SITP agredido en Bogotá

Luego de conocerse que este martes, 11 de julio, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, un conductor del Sistema Integrado de Transporte de Bogotá, SITP, fue apuñalado por un pasajero por evitar que este se colara, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se comunicó con él, que, a través de su cuenta de Twitter, confirmó que este está fuera del peligro coincidiendo con el reporte de TransMilenio horas antes.

Después de ser agredido en el hombro derecho con un arma blanca, Edison Pardo, el conductor agredido, habló sobre los hechos ocurridos la noche del martes, 11 de julio, de 2023, en la localidad de Rafael Uribe Uribe.

Pardo, a contrario de las versiones iniciales, aseguró que cuando estaba cubriendo su ruta en el sector de Molinos fue agredido por no hacer una parada y no porque le exigió a las personas que pagaran el pasaje.

“En el sector de Molinos llevaba el bus demasiado lleno ya llevaba con sobrecupo me hicieron la parada y decidí no pararle al señor porque no le cabía más gente pues al ver que yo no le quise abrir la puerta, comenzó a agredirme, agredir el bus, agredirme por el lado mío del conductor con un cuchillo”, contó.

Además, el conductor aseguró que el hombre que llevaba un cuchillo logró abrir las puertas del vehículo para agredirlo desde otro lugar.

“Yo no sé cómo encontró el despresurizador de las puertas, abrió la puerta, llamó a otra gente que estaba ahí con él, llegó otra gente a agredirme por el mismo lado del conductor y él se me metió por el lado del torniquete”, dijo.

Ante los hechos que le dejaron una herida en el hombro izquierdo y varios golpes él decidió defenderse: “Al intentar se me poner el torniquete, pues lo único que hice yo fue reaccionar con el extintor. Y en ese borolo de que él me tiraba por un lado y los otros me tiraban por el otro, él me alcanzó a poner una puñalada en el hombro”, comentó

