Alarma en Bogotá por taxista que estaría drogando a pasajeros para robarlos

Un ciudadano denunció que fue víctima de hurto por parte de un taxista, quien estaría utilizando escopolamina para cometer estos delitos durante la noche y madrugada en varios puntos de Bogotá.

Debido a los robos de este conductor a por lo menos cuatro, los afectados resultan heridos y sin dinero en centros asistenciales de la capital del país, revelaron las autoridades.

“Él me coge a la fuerza para intentar darme besos y ahí no me acuerdo de más. Al día siguiente me levanté a la 1:00 de la tarde en el hospital Palermo, totalmente sedado y la doctora dijo que me encontró tirado por Chapinero”, relató el hombre al que le robaron el celular, las llaves de la casa y 200 mil pesos en efectivo.

El caso de este taxista ya fue conocido por la Fiscalía y está en proceso la captura.

