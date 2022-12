Alcalde de Cartagena será investigado por 3 delitos por negarse a dejar el cargo

BLU Radio conoció que el alcalde de Cartagena, Manolo Duque, será investigado por tres delitos, al negarse a abandonar su cargo pese a la orden que se había emitido para que cumpliera la suspensión de tres meses ordenada por la Judicatura.



Duque no ha salido de su cargo pese a la orden de la Judicatura en su sala disciplinaria y haber sido notificado el pasado 24 de este mes.



Hay que señalar que el magistrado Pedro Sanabria, presidente de la Sala Disciplinaria, explicó que compulsará copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue la situación.



“Tengo en mis manos la notificación al señor Manuel Vicente Duque, alcalde de Cartagena. Le voy a oficiar al señor fiscal general de la Nación para que lo investigue por fraude a la resolución judicial, usurpación de funciones públicas, de manera que en este momento no está habilitado legalmente para ejercer el cargo”, añadió.



Le puede interesar: Mapa: recorrido del papa Francisco en Bogotá, Medellín, Villavicencio y Cartagena.



La investigación también se pedirá para que se haga a nivel disciplinario y, señala la Judicatura que cualquier acto firmado por parte del alcalde después del 24 no tiene ninguna validez.



