En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Profesor del Externado
Augusto Rodríguez
Guaviare

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Gobierno abre consulta pública para definir cómo se implementará el Acuerdo de Escazú

Gobierno abre consulta pública para definir cómo se implementará el Acuerdo de Escazú

MinAmbiente convocó a comunidades y organizaciones a participar en la construcción de la hoja de ruta para implementar el Acuerdo de Escazú, a través de una consulta que estará abierta hasta el 19 de febrero.

Publicidad

Publicidad

Publicidad