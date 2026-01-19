Nueva denuncia Fundación San José: Recap - programa completo del 19 de enero de 2026

Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este lunes, 19 de enero:
- La representante a la Cámara Catherine Juvinao habló sobre la denuncia de un presunto cartel de diplomas irregulares entre el Gobierno y la Universidad San José.
- Por falta de competencia, fiscal que anunció imputación contra director de la UNP retirará solicitud por el caso del magnicidio de Miguel Uribe Turbay.
- Hallan sin vida a docente del Externado reportado como desaparecido en Bogotá.
- Liberaron a los cinco policías secuestrados por el ELN en el Catatumbo.
- Más de 230 venezolanos regresaron a su país en un vuelo de repatriación desde Estados Unidos.
- El resumen de la primera fecha de la liga colombiana.