Alcalde Peñalosa insiste en consulta antitaurina durante elecciones a Congreso

Este fin de semana regresa la fiesta taurina a la capital del país, donde uno de sus opositores ha sido el alcalde Enrique Peñalosa, quien dijo que es urgente buscar una Bogotá sin toros.

“Me parece bien que se lleve a cabo la consulta taurina. Todavía no es claro quién cubre el costo de la consulta, pero debería hacerse simultáneamente a las elecciones de Congreso y eso haría que el costo no fuera elevado”, precisó el mandatario.

Publicidad

Mientras se encuentra el recurso para prohibir los toros en Bogotá, la Alcaldía Mayor dijo que cumplirán la orden de la Corte Constitucional, por lo que se reforzará la seguridad para garantizar que quienes vayan a toros este fin de semana, como es su derecho, puedan hacerlo.