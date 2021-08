Alcaldesa de Bogotá anuncia recompensa de $20 millones por vándalos que quemaron un bus en Suba

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, confirmó la recompensa de hasta 20 millones de pesos para dar con la captura de las personas que quemaron uno de los buses nuevos del sistema integrado que ingresaron a la flota de TransMilenio el sábado.

Además, la mandataria rechazó este acto que habría sido cometido por un grupo de encapuchados que se negaron a desalojar predios del Distrito ocupados desde noviembre del año pasado en el Humedal Tibabuyes.

Salir a quemar y vandalizar un bus de servicio público, que iba rodando con pasajeros adentro, poniendo en riesgo la vida de estos pasajeros, quemando un bien público de la ciudad, no es ningún acto de protesta social y mucho menos ambiental declaró López en un video divulgado en Twitter.

La alcaldesa descalificó estos eventos al rededor del Humedal Tibabuyes, en Suba, por parte de un grupo de manifestantes que piden que se detengan una serie de obras de endurecimiento del humedal que fueron contratadas por la administración de Enrique Peñalosa.

Así termino un bus del Sitp luego de que se saliera de control un desalojo del humedal en Suba. El desalojo escaló a disturbios que terminaron en actos de vandalismo. Según la empresa de transporte público, encapuchados atacaron el bus en el sector de Tibabuyes. pic.twitter.com/21EsEoq3xi — Esperanza Vargas Q (@EsperanzaVargaQ) August 10, 2021

Al respecto, López aseguró que su gobierno ha hecho lo posible para cambiar los diseños y hasta los materiales para mitigar los efectos adversos de la obra sobre el humedal pero que esos esfuerzos no han convencido a quienes “invadieron el humedal tomando vías de hecho y violentos” con claros propósitos políticos.

“Una cosa es no estar de acuerdo y otra es usar violencia para tratar de frenar un acto público vigente como es un contrato sobre el que existe una advertencia de la Contraloría de un posible detrimento patrimonial si nos ejecuta en su totalidad”, indicó la mandataria.

Vea las declaraciones completas aquí: