Alerta en Bogotá por robos con benzodiacepina: conozca el riesgo que corren las víctimas

Los casos de robos con sustancias y medicamentos siguen creciendo en la capital. En las últimas horas, un joven fue víctima por una mujer que conoció en redes sociales y quien fue drogado con este medicamento que se vende bajo prescripción médica

De acuerdo a la Policía Metropolitana en Bogotá, hay 338 denuncias de uso de sustancias como la escopolamina para hurto; de estas, se han realizado 45 capturas relacionadas con el delito. Sin embargo, cada día crecen las denuncias. En esta oportunidad, por otro medicamento: la benzodiacepina.

En las últimas horas, un joven denunció que fue víctima de robo al encontrarse con un amigo mexicano y con unas mujeres que había conocido por Tinder. Fue al día siguiente que se dio cuenta de que fue drogado con benzodiacepina y víctima de hurto por más de 20 millones de pesos.

“Yo salí el sábado y, llegue a mi casa el domingo a las 10:30 de la noche. No sé cómo llegué. De ahí me llevaron a la clínica y me salen las benzodiacepinas y duré varios días con la cabeza que se me explotaba”, dijo Daniel Tobar, víctima del robo

De acuerdo a la Asociación colombiana de Farmacovigilancia, estos medicamentos son ampliamente usados por sus efectos a nivel del sistema nervioso central, como hipnóticos, sedantes, y anticonvulsionantes.

“En Colombia las benzodiacepinas hacen parte del grupo de medicamentos de control especial, su prescripción debe hacerse con Fórmula médica de control, y su dispensación/venta está limitada a establecimientos con permiso de Fondo Nacional de Estupefacientes”, mencionó a Blu Radio la doctora Patricia Zuluaga, presidente de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia.

Por otro lado, la escopolamina, responsable de muchos robos en la ciudad, es usada con fines delictivos dado su potencial para producir somnolencia o sueño profundo, confusión, desorientación, otros síntomas visuales y auditivos, y podría alterar la memoria.

“La escopolamina es una sustancia química que se utiliza en algunos países para bloquear los efectos de una sustancia (acetilcolina) en el Sistema Nervioso y tratar náuseas y vómitos en casos particulares. En Colombia no existe como medicamento registrado; existe un derivado con acción totalmente diferente que se usa para tratamiento del dolor tipo cólico o espasmo”, concluyó la doctora Zuluaga.