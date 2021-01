Algo raro tuvo que pasar con las vacunas, el Gobierno no ha dicho cuándo llegarán: Claudia López

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, habló en Mañanas BLU sobre los cambios en las medidas de restricción para contener los contagios de coronavirus. La mandataria aseguró que la estrategia busca seguir consolidando la tendencia a la baja. La funcionaria habló sobre el tema de las vacunas y aseguró que algo sucede.

"El Gobierno no ha dicho nada de cuándo llegarán las vacunas. Algo raro tuvo que pasar", sostuvo.

"Hoy, 28 de enero, no tenemos ninguna confirmación ni de cantidad, ni de fecha de vacunación en Bogotá", agregó.

De acuerdo con López, la capital del país está preparándose desde el año pasado para el plan de vacunación y desde ya se se cuenta con 400 personas disponibles para llevar a cabo la vital tarea.

Medidas en la capital del país

Este miércoles, el Distrito anunció que no habrá cuarentena general para el fin de semana y estableció restricciones especiales en 9 UPZ que comprenden aproximadamente 335 barrios .

"No podemos cantar victoria, todavía nos quedan un par de semanas difíciles, en particular en esas 9 UPZ, que son el 25 % de casos activos y casi el 40 % de ingresos a UCI. Hay que seguirlas. Las decretamos como zonas de cuidado especial", declaró la mandataria.

La mandataria habló de las restricciones específicas en la ciudad, especialmente en zonas donde pueden formarse aglomeraciones.

"Necesitamos seguirnos cuidando. Sin embargo, este fin de semana podemos salir. que la gente camine al aire libre, pero sin aglomeraciones", agregó.

La mandataria dijo que este fin de semana no funcionarán las ventas en la carrera Séptima, San Victorino, ni en el 20 de Julio. "Todavía no podemos permitirnos ese tipo de aglomeraciones", complementó.

Claudia López aseguró que mientras haya pandemia, el coronavirus manda, por lo que los bogotanos deben ser conscientes de entregar una cuota de sacrificio en pro del bienestar general. "Con nuevas cepas y mientras no haya vacunas, es inevitable un tercer pico", advirtió.

"Mientras estemos en pandemia, cada uno de nosotros va a tener que escoger qué sacrifica, Si tenemos todos al tiempo vida laboral, con interacción, vida social y vida familiar tan intensa como se tuvo en diciembre, simplemente no lo aguantamos. Se disparan los contagios y los fallecimientos, especialmente de los adultos, de los mayores de 50 años", agregó.

Caída en las encuestas

La alcaldesa dijo que no le intranquilizan los resultados de la más reciente encuesta de Invamer, que muestra una caída en su imagen del 10 % respecto a la medición anterior.

"Me elegí con el 35% de los votos, de manera que todavía me apoya casi el doble de la gente de la que me eligió", sostuvo.

"Siempre que tenemos una oleada y que hay que hacer cierres la cosa se complica un poquito más, se genera mucha controversia. Yo la verdad no tengo sino gratitud con la gente, con el esfuerzo que ha hecho, con la comprensión con las medidas que debimos tomar. Sé que implican sacrificios", complementó.

