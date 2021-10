“Andar en bici era lo que le gustaba”: novia de Alejandro Cardozo, joven asesinado en Bogotá

Alejandro Cardozo fue asesinado luego de que delincuentes le intentaran robar su bicicleta el pasado martes, 5 de octubre. En diálogo con BLU Radio, Laura Lizca, su novia desde hace tres años, relató el dolor profundo que siente al no tener a su ser amado.

“Nosotros llevábamos ya casi 3 años. Estábamos muy entregados, muy enamorados”, indicó Laura; además, añadió: “Yo me enteré de qué había pasado cuando David (hermano de Alejandro) llamó a la mamá. Ella llegó y le dijeron que Alejo estaba en cirugía. David me llamó desde el celular de ella y me dijo lo que había pasado”.

Laura vive en Hayuelos y la clínica en donde estaba Alejandro no le quedaba lejos. Ella salió tan rápido como pudo y, cuando llegó al hospital, tuvo que esperar afuera, momentos que fueron eternos, según contó. Después el papá de Alejandro salió y dio la triste noticia.

"El último día que nos vimos fue el domingo. Fuimos a desayunar y el último momento fue en una videollamada en la noche", señaló. Así, sin saberlo, Laura se despediría de él.

Laura recuerda a su novio como un hombre de casa, dedicado a su trabajo en un call center, como buen amigo, hijo, hermano y pareja.

"Él era maravilloso, le gustaba salir con sus amigos y conmigo, y andar en la bici era lo que le gustaba", manifestó.

A las autoridades ella hace un llamado muy claro a brindar seguridad: "Es como si los extranjeros pudieran hacer con nosotros lo que quisieran porque la Policía no hace nada".

Al parecer, serían tres hombres los implicados en el asesinato de Cardozo. La Policía Metropolitana de Bogotá ofrece $20.000.000 a quién dé información que ayude a dar con el paradero de los responsables.

