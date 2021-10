Lo apuñaló, él decía no más, pero lo mató: desgarrador relato de hermano de Alejandro Cardozo

En la localidad de Engativá, occidente de Bogotá, un joven fue asesinado tras ser atacado por tres delincuentes para hurtarle su bicicleta. Su hermano presenció los hechos y relató cómo Alejandro Cardozo pidió que lo dejaran, que no lo apuñalaran más, pero lo mataron.

Íbamos muy bien, veníamos de arreglar las bicicletas, les acababan de realizar los mantenimientos y ya subiendo de la calle 26 había tres extranjeros, uno nos estaba siguiendo por detrás y dos adelante. Los dos de adelante iban con bicicletas, le lanzaron una a mi hermano y salió a volar” relató David Cardozo, hermano de Alejandro Cardozo.

David alcanzó a frenar y en medio de la adrenalina se fue hacia atrás, como venía uno de los ladrones en esa dirección, lo cogieron y apuntaron con el arma.

“Me dijo que si me movía me mataba. Mientras tanto mi hermano se levantó, se fue hacia atrás y el ‘man’ empezó a apuñalar a mi hermano. Él decía que ya, que ya no más, y se empezó a alejar, pero no, el ‘man’ me lo mató”, contó.

Según dijo David, hermano menor de Alejandro, el ladrón le habría dado tres puñaladas en el pecho, después salieron a correr con las bicicletas.

“A mí me pegaron en la cara, pero yo estaba más preocupado por mi hermano, intenté ayudarlo. Salté toda la avenida 26 pidiéndole a los carros para que me ayudaran, estaba botando mucha sangre, mucha, mucha sangre”.

Inmediatamente, llamaron a una ambulancia, pero esta se demoró “media hora en llegar”. “Si no fuera por esa ambulancia mi hermano estaría vivo, sino se hubiera demorado tanto” añadió David.

Al llegar llevaron a Alejandro al hospital, sin embargo, los médicos no alcanzaron a salvarle la vida.

“Yo qué les recomiendo, que por favor no cojan las ciclorutas, que dizque por seguridad, no, es más seguro estar al lado de un carro que al lado de unos extranjeros y menos por las noches” manifestó.

Por último, Cardozo hizo un llamado a las autoridades para dar con el paradero de los responsables de quitarle la vida a su hermano.

“Si así fue con mi hermano, con cuántos más han de pasar para que hagan algo (…) Cuiden a sus seres queridos, no saben cuándo ya no los van a tener”.

Escuche el relato en Meridiano BLU: