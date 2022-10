Anla designó un equipo para evaluar proyecto minero en Soto Norte, Santander

En un panorama de incertidumbre, tanto para los habitantes del municipio de California, el Comité de la Defensa del Agua y la multinacional Minesa, se desarrolla la visita de la Procuraduría y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla, al proyecto minero Soto Norte.

Pese a que las autoridades enfatizaron que se evalúa la viabilidad del proyecto minero en la vereda La Baja del municipio de California, algunos pobladores piden que se apruebe la licencia ambiental porque sería la única manera de hacer minería legal y con nuevas tecnologías en un pueblo que ha vivido de esta actividad por más de 450 años.

“Aquí no sabemos hacer otra cosa, hemos vivido de la minería por muchos años y ahora sí se preocupan los políticos y ambientalistas que solo vienen a hacer promesas y no cumplen con nada. Aquí no hay gobierno y los únicos que han aportado al pueblo son las multinacionales”, dijo una ciudadana que asistió a la reunión.

A este llamado se sumó Hugo Lizcano, alcalde de California, quien pidió mayor atención a su comunidad.

“Necesitamos propuestas, no solamente que nos visiten, California necesita empleo, desarrollo económico y nos hemos visto alejados del gobierno departamental y nacional”, señaló.

Por otra parte, el Comité de Defensa del Agua de Santurbán, que ha seguido por varios años la intervención de multinacionales mineras en Soto Norte advierte que el proyecto presenta varias falencias y pide que se investiguen cuál sería el impacto real, en caso de una intervención subterránea para sacar oro de las entrañas de la montaña en California.

“Hay unas denuncias por parte de las comunidades que se han corroborado, en primer lugar, pudimos ver que en la parte alta del proyecto la violación de los derechos humanos por parte de Minesa, seguido a ello, encontramos que en unos nacimientos de agua, por la etapa de exploración, se secaron”, indicó Hernán Morantes, miembro del Comité de la Defensa del Agua de Santurbán.

Durante la visita se vivieron varios momentos de tensión, uno de ellos fue el de algunos habitantes de la vereda La Baja, quienes aprovecharon la visita de las autoridades ambientales para denunciar que están sin empleo y que algunos aljibes están completamente secos.

“Con las perforaciones que han hecho con taladros se secaron entre cinco o seis cañadas en el sector de Barrientos, de la escuela hacia arriba, aquí hay mucha agua subterránea, pero esa agua se ha ido perdiendo”, afirmó Domingo Mantilla, uno de los pobladores de la vereda La Baja.

Por ahora, mientras la polémica continúa, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla, es la entidad que tiene la última palabra para decidir si es viable o no hacer minería en la zona con base en estudios técnicos y sociales en el municipio de California.

“Ya inicia todo el proceso de evaluación, está listo el equipo designado que realiza la visita, el personal que estará en la región de tiempo completo investigando”, aseguró Rodrigo Suárez Castaño, director de la Anla, durante su visita a California.