Resultado del chance Paisita Noche: último sorteo hoy sábado 4 de abril de 2026

El chance Paisita Noche continúa consolidándose como uno de los sorteos más populares en Antioquia, atrayendo a miles de jugadores que a diario consultan los resultados oficiales con la expectativa de acertar la combinación ganadora.



Resultado oficial del Paisita Noche – 4 de abril de 2026

En el sorteo realizado el viernes 3 de abril de 2026, el resultado oficial del Paisita Noche fue: 5292 - Mico.



Número ganador: 5292

Dos últimas cifras: 92

Tres últimas cifras: 292

Animal: Mico

Quinta balota del Paisita Noche: la modalidad adicional

Desde 2025, el Paisita Noche incorporó la denominada quinta balota, una alternativa adicional diseñada para incrementar el atractivo del sorteo. Esta opción permite aumentar el valor potencial del premio en caso de acertar las cuatro cifras principales.

No obstante, el esquema tradicional del juego se mantiene sin modificaciones, lo que permite a los usuarios decidir si desean activar o no esta modalidad. De esta manera, el sorteo conserva su flexibilidad y se adapta a distintos perfiles de jugadores, desde los más conservadores hasta quienes buscan premios mayores.



¿Cómo se juega el chance Paisita Noche?

El mecanismo del Paisita Noche es sencillo y accesible. El participante debe elegir un número, seleccionar la modalidad de apuesta de su preferencia y esperar la publicación de los resultados oficiales.

Uno de los aspectos más destacados del juego es su costo, ya que las apuestas suelen oscilar entre $500 y $25.000. Esta accesibilidad económica facilita la participación de un público amplio, consolidando al Paisita Noche como una opción recurrente dentro de los juegos de azar regionales.



Horario del sorteo Paisita Noche

El sorteo del Paisita Noche se realiza en horarios establecidos que concentran una alta demanda de consultas por parte de los jugadores:



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

En estas franjas horarias, miles de usuarios verifican si sus números resultaron ganadores, lo que refleja el alto nivel de interés que genera este sorteo en la región.



Modalidades de apuesta del Paisita Noche

El Paisita Noche ofrece diversas modalidades de apuesta, lo que permite a los jugadores elegir estrategias según sus preferencias y expectativas:



Cuatro cifras directo o superpleno

Combinado cuatro cifras

Tres cifras directo

Combinado tres cifras

Dos cifras o pata

Una cifra o uña

Esta variedad amplía las posibilidades de juego y hace más dinámica la experiencia para los participantes.



Chance en línea en Colombia: dónde apostar legalmente

En Colombia, el chance está regulado por Coljuegos, entidad encargada de supervisar la legalidad de las operaciones. Entre los operadores autorizados se encuentran Paga Todo, Gana, Su Red y Apuestas Cúcuta 75.



Estas plataformas permiten a los usuarios registrarse, validar su identidad y realizar recargas mediante PSE o transferencias bancarias. Esto facilita el acceso al juego en línea, permitiendo participar desde cualquier lugar de manera segura y legal.



Requisitos para reclamar premios del Paisita Noche

Para reclamar un premio del Paisita Noche, es obligatorio presentar el tiquete original en buen estado junto con el documento de identidad y su respectiva copia.

Dependiendo del monto ganado, se establecen requisitos adicionales. Para premios menores a 48 UVT se requiere únicamente la documentación básica. En el caso de montos entre 48 y 181 UVT, es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT. Para premios iguales o superiores a 182 UVT, se exige además una certificación bancaria vigente.

Estas condiciones buscan garantizar la transparencia en el proceso y el cumplimiento de la normativa vigente en el país.

Publicidad

Últimos resultados del Paisita Noche

Los resultados recientes del Paisita Noche son uno de los aspectos más consultados por los jugadores. A continuación, se presentan algunos de los números ganadores más recientes:

