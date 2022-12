Artefacto que explotó en el Andino estaba diseñado para matar gente: Peñalosa

El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, sostuvo en los micrófonos de Mañanas BLU que se siente optimista de pronto se darán resultados concretos para capturar a los “asesinos del vil atentado del centro comercial Andino”.



“A los ciudadanos les digo que tienen en su Policía y en su Fiscalía unas organizaciones muy sofisticadas y que están en control a través de inteligencia para dar resultados que ayuden a la sociedad”, precisó Peñalosa.



Asimismo, sostuvo que no cree que se trató de un error en el temporizador del artefacto explosivo porque los responsables “escogieron precisamente el día anterior al Día del Padre y en hora pico para hacer el atentado”.



El mandatario fue enfático en mencionar que el artefacto que explotó el pasado sábado en el centro comercial del norte de la ciudad “estaba diseñado para matar gente”.



Aseguró que este y los atentados de los últimos meses en Bogotá son para “asesinar gente” y no para hacer ruido o dañar instalaciones.



“El atentado de la plaza de toros era claramente diseñado para asesinar policías y así los demás actos terroristas que han ocurrido en Bogotá”, comentó Peñalosa.



Puntualizó, además, que la seguridad en Bogotá está muy bien y que la Policía y los servicios de inteligencia del Ejército tienen el control de la capital del país.



Finalmente, el alcalde de los bogotanos hizo un llamado para que las personas no dejen de visitar los centros comerciales y recorran la ciudad. “Los ciudadanos lo que no podemos es dejar que los terroristas tengan éxito”.



