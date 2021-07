Así será el regreso a los estadios de fútbol en Bogotá

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció la reapertura de los sectores que aún faltaban por iniciar su reactivación plena, como el fútbol, conciertos y discotecas, gracias a las actuales condiciones epidemiológicas de la ciudad.

Sin embargo, la venta y consumo de licor estará restringido en partidos de fútbol y eventos al aire libre. En discotecas podrán abrir hasta la 1:00 de la mañana.

“Hoy podemos anunciar con mucha felicidad que se abren el fútbol, los conciertos y los lugares de baile hasta con un 50% de aforo. Los teatros, cines y eventos culturales que estaban habilitados suben a un aforo del 50%”, expresó la alcaldesa.

Además, explicó que la ocupación UCI en la ciudad está cumpliendo con los criterios establecidos por el Gobierno Nacional para poder abrir estos sectores, como la vacunación en fase 1 que ya tiene una cobertura mayor al 70 % (etapa 1, 2, 3); e igualmente el índice de resiliencia epidemiológica supera el 0,5 %.

En cuanto a los escenarios deportivos y culturales también se deberán tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Protocolos de bioseguridad desde el inicio del evento hasta finalizar el mismo.

- Venta de boletería por medios digitales con el fin de evitar la presentación impresa al ingreso del lugar.

- Contar con el número de baterías sanitarias y de lavado de manos suficiente de acuerdo con el aforo.

-Evitar el consumo de alimentos y bebidas alcohólicas.

-Organización por grupos familiares.

-Desinfección de instrumentos de percusión. No se autorizan pitos, cornetas, vuvuzelas.

-Los próximos partidos del fútbol profesional colombiano que se podrán disputar en el Estadio El Campín y el Estadio

Metropolitano de Techo, son: Santa Fe vs. Nacional 3 de agosto, Millonarios vs Santa Fe, 8 de agosto y Equidad vs. Medellín

también el 8 de agosto

En lo que respecta a los eventos al aire libre, los organizadores deberán tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Definir sitios para venta de alimentación que mantengan el distanciamiento para evitar aglomeraciones.

- No se permitirá que las personas se desplacen consumiendo bebidas o alimentos, o sin el tapabocas bien puesto.

- Garantizar zonas acorde al aforo para el lavado de manos con disponibilidad de agua y jabón.

- Gestión de filas a la entrada y salida del evento para evitar aglomeraciones.