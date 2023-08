Aterrador video muestra el momento en el que mujer se come a un perro en Bogotá

Un espeluznante acontecimiento tuvo lugar, al parecer, en el sur de Bogotá. En un video grabado con celular quedó registrado el momento exacto en el que una mujer, al parecer habitante de calle, se está comiendo un perro que tenía guardado en un costal.

“¿Qué pasa viejo? Mate a esos pirobos, usted sabe cuántas veces me la han hecho, Diablo, me mandó este perro de regalo y estos pirobos me van a traicionar otra vez… Diablo qué pasa, yo me voy, pero a la próxima lo pringo y me mata, hágale Diablo”, indica la mujer, mientras sigue destrozando al animal.

Según se ve en el video, la mujer está hablando con otra persona, quien al parecer seria quien le entregó el animal muerto en el costal. Además, se escucha un radio del que parecería ser un Policía; sin embargo, las autoridades aún no tienen claridad de dónde fueron grabadas las imágenes.

De acuerdo con el mayor Gustavo Palacios, jefe de la seccional de protección y servicios especiales de la Policía Metropolitana de Bogotá (e), en estos momentos están en la búsqueda de la mujer y también de la persona que grabo el video para dar con su paradero y que responda por el delito.

Publicidad

“Estamos invitando a la comunidad para que nos ayuden a buscar a esta persona, por favor háganos llegar la información al 123 para poder aplicar la norma, que en este caso es la ley 1774 de maltrato animal”, indicó el mayor de la Policía.

Le puede interesar: