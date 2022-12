Aumentar el pico y placa es efectivo, pero por unos meses: experto en movilidad

La Alcaldía evalúa la posibilidad de aumentar una hora en la mañana y una hora en la tarde la restricción de pico y placa en Bogotá.

La Alcaldía de Enrique Peñalosa está estudia la posibilidad de ampliar las horas de la restricción de pico y placa en la Bogotá.

El secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, explicó que, por el momento, se descarta que el pico y placa sea todo el día y que lo que se está evaluando es "tenerlo un poco más temprano y una hora más tarde”.

Esto quiere decir que la restricción sería de 5:00 de la mañana a 8:30 de la mañana, y de 3:00 de la tarde a 8:30 de la noche.

A propósito, Vive Bogotá de BLU Radio habló con Ricardo Montezuma, experto en movilidad, quien aseguró que dicha propuesta es efectiva por pocos meses.

“Es relativamente efectivo durante unos pocos meses, en la medida en que el parque automotor está creciendo de manera acelerada, pero todas estas medidas relacionadas con pico y placa son las más elementales, las más sencillas y Bogotá necesita pasar a una medida más contundente”, enfatizó el experto.

En ese sentido, explicó una de las medidas efectivas a futuro podría ser el cobro por congestión.

“La medida del pico y placa es buena y efectiva, pero se va gradualmente desmejorando en la medida en que entran nuevos vehículos a la ciudad”, añadió.

“En 12º o en 20 meses estaremos otra vez en las mismas”, añadió.

Otro de los ejemplos que puso que serían ideales fue el de controlar con efectividad las infracciones de estacionamiento y en circulación, además de la circulación de vehículos obsoletos.

¿Pico y placa todo el día?

El experto dijo que eso es lo peor que puede haber.

“Eso solo lo hace Samuel Moreno, eso no tiene ninguna validez técnica cuando usted quiere hacer las cosas bien. Todo el día es llevar a la gente a que compre otro carro u otra moto”, comentó.

Finalmente, sobre la posibilidad de construir nuevas vías en la capital, aseveró que no es la verdadera solución.

“No hay dónde ampliar las vías, no hay dinero y no necesariamente aumentar las vías significa mejorar la movilidad. Las vías más que mejorar su cantidad, hay que mejorar su calidad. La calidad de la vía como tal en el caso colombiano es pésima, la semaforización, la demarcación es nula”, complementó.

“De nada sirve tener más vías tan malas como las que tenemos”, finalizó.