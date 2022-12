Aunque Distrito lo niegue, hay hasta 40 células del ELN en Bogotá: Defensoría

Luego de que la Defensoría del Pueblo alertara de la presencia de grupos subversivos al margen de la ley en el sur de Bogotá, específicamente en la localidad de Ciudad Bolívar, y tras las declaraciones del Distrito diciendo que los actores delictivos son particularmente pandillas, el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, dijo que no quiere entrar en discusiones, pero que es clara la presencia de grandes grupos como el ELN o disidencias en esta zona de la capital.

“No quiero controvertir con el alcalde, pero lo que se ve en Ciudad Bolívar la semana pasada; con armas largas, esas armas no las usan sino grupos de mayor nivel, bandas criminales, Eln. Sabemos que hay entre 30 y 40 células del ELN en Bogotá de entre 4 a 6 integrantes, pero hay grupos, disidencias, AGC, que podrán ser los responsables del asesinato del policía. Creo que las alertas no son para controvertirlas sino para atacarlas. Hemos caminado los sitios y hemos visto los movimientos que no son normales”, dijo Negret.

El defensor añadió que es necesario se tengan en cuenta las alertas pues de manera permanente los funcionarios de la Defensoría realizan labores para determinar y poner en evidencia que se presentan estos casos en la localidad de Ciudad Bolívar.