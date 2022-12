Autoridades encontraron 30 niños en mendicidad infantil en la Zona T de Bogotá

La turística y comercial Zona T de Bogotá, ubicada en la localidad de Chapinero, fue donde se realizó el operativo de la Secretaría de Integración Social, de la mano con la Policía de Infancia y Adolescencia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Procuraduría y la Personería, en el que se encontraron 30 menores de edad en condiciones de mendicidad infantil.

A 15 de estos menores se les inició el proceso de restitución de derechos, del que se encarga el ICBF, mientras que las autoridades trasladaron a otros 13 al Centro Único de Recepción de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito para brindarles la atención necesaria, mientras se realizan las investigaciones pertinentes a sus padres.

Además, dos los menores de edad resultaron tener riesgo de desnutrición, motivo por el que los remitieron a centros de salud para su atención, monitoreo y seguimiento.

Este operativo es parte de la segunda fase del trabajo para combatir la mendicidad infantil, que consiste en verificar la condición de los adultos y niños que se encuentran en la calle para poder restablecer los derechos de los menores en caso de que se estén vulnerando.

“A la ciudadanía le estamos pidiendo que nos apoye, no dando limosna porque no podemos solos. No podemos permitir que usen a los niños para generar lástima y conseguir plata”, dijo Gladys Sanmiguel, secretaria de Integración Social en conversación con BLU Radio.

Los centros Amar y Abrazar de la Alcaldía de Bogotá, así como los colegios y los jardines, son algunos de los lugares en los que pueden permanecer los menores de edad durante el día para alejarse de los peligros de caer en los delitos de explotación económica y la trata de personas.

