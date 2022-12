Bloqueo en Transmilenio en la Avenida Caracas colapsó movilidad en el sur de Bogotá

Manifestaciones de los usuarios de la EPS Capital Salud en la Avenida Caracas con calle segunda generaron afectaciones en la movilidad de los bogotanos.

Le puede interesar: Tribunal de Cundinamarca anuló medidas que frenaban TransMilenio por la Séptima

Publicidad

Las marchas obligaron a los vehículos articulados de Transmilenio a detenerse por completo y dejar salir a los pasajeros que se movilizaban en sentido sur - norte.

"Por manifestaciones en vía en estación Hospital se deja de operar. Al momento la flota queda detenida y usuarios despresurizan las puertas. Se hacen retornos en estaciones Tercer Milenio y Hortua", informó Transmilenio.

#TMahora 6:59 A.M

Por manifestaciones en la vía la Estación Hospital de la troncal Caracas deja de operar.

La flota se encuentra detenida y se realizan retornos en las Estaciones Tercer Milenio y Hortúa. pic.twitter.com/GI5hySKTJb — TransMilenio (@TransMilenio) July 29, 2019

Usuarios de una EPS protestan y bloquean carril mixto de la avenida Caracas, a la altura de la calle segunda. La manifestación se presenta por el mal servicio de salud #MañanasBLU. pic.twitter.com/7KSxStCZB2 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) July 29, 2019

Trabajadores de Capital Salud dicen que no cuentan con las condiciones laborales para prestar un buen servicio a los usuarios

Publicidad

Los trabajadores de la empresa Capital Salud decidieron no prestar atención a los usuarios de la sede La Misericordia, en el sur de Bogotá, para protestar por la falta de insumos para trabajar y atender con el 100% de su capacidad a los usuarios de esta sede de la EPS subsidiada.

"Como funcionarios estamos cansados del trato que estamos recibiendo de los usuarios, todos los días nos maltratan, nos persiguen, nos amenazan, incluso tumban las pantallas de los computadores porque no estamos completos, hacen falta los equipos, necesitamos que nos den una solución, no hay empleados, no hay insumos, el sábado nos amenazaron, a una compañera le pegaron en la calle y necesitamos que nos busquen una solución, nadie nos quiere escuchar", dijo una de las funcionarias de Capital Salud.

Publicidad

La falta de atención desató el inconformismo adicional de los usuarios que se tomaron la Avenida Caracas con calle segunda durante una hora y media.

"Llevamos dos semanas haciendo fila para pedir una cita aquí y no, los trabajadores dicen que no atienden más, necesito autorizar los medicamentos y el oxígeno de mi mamá", le contó una usuaria a BLU Radio.

El distrito dispuso de un plan de choque para enfrentar la situación.