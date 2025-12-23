Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy, martes 23 de diciembre de 2025

El Dorado Tarde continúa consolidándose como uno de los sorteos de chance más reconocidos y seguidos en Colombia, gracias a su trayectoria, credibilidad y la expectativa que genera cada tarde entre los apostadores.

La confianza que ha logrado a lo largo del tiempo y su presencia constante en el mercado lo convierten en una opción habitual para quienes disfrutan poner a prueba la suerte y estar atentos a cada resultado, convirtiéndose en un referente dentro de los juegos de azar del país.

Número ganador de Dorado Tarde hoy, martes 23 de diciembre de 2025

El número ganador del chance Dorado Tarde de este martes 23 de diciembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades y pagos del Dorado Tarde

Uno de los principales atractivos del Dorado Tarde es la diversidad de modalidades de apuesta, junto con los pagos competitivos que ofrece. Estas opciones permiten que cada jugador elija la alternativa que mejor se adapte a su estrategia y nivel de riesgo:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

4 cifras combinado: entrega 208 veces la apuesta.

3 cifras directo: devuelve 400 veces lo jugado.

3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

2 cifras (pata): ofrece 50 veces la apuesta.

Desde 2025, el sorteo incorporó la quinta balota, una innovación que amplía las posibilidades de acierto y añade un nuevo nivel de emoción a cada jugada, incrementando el interés de los participantes.



¿A qué hora se juega el Dorado Tarde?

El Dorado Tarde se juega de lunes a sábado a las 3:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el país. El sorteo no se realiza los domingos ni los días festivos, por lo que se recomienda a los apostadores planear sus jugadas con anticipación.



¿Cómo reclamar un premio del Dorado Tarde?

El proceso para reclamar un premio del Dorado Tarde es claro y seguro. Según lo establecido por Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben cobrarse en un punto autorizado. Para ello, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Gracias a la combinación de tradición, confianza e innovación, el Dorado Tarde se mantiene como un referente entre los sorteos de chance en Colombia. Cada tarde representa una nueva oportunidad para quienes participan con la ilusión de que la suerte esté de su lado.