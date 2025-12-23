Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy, martes 23 de diciembre de 2025

El Super Astro Sol se ha consolidado como uno de los juegos de azar más atractivos en Colombia, gracias a un formato innovador que combina el chance tradicional con la simbología de los signos zodiacales.

Esta propuesta, que integra números, astrología y suerte, ha despertado el interés de miles de jugadores que buscan una experiencia diferente a la de los sorteos convencionales. Además, los apostadores pueden seguir el evento en tiempo real, ya que el sorteo se transmite en vivo para todo el país.

Número ganador de Super Astro Sol hoy, martes 23 de diciembre de 2025

El número ganador del chance Super Astro Sol de este martes 23 de diciembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

¿Cómo se juega el Super Astro Sol?

El Super Astro Sol se distingue por una mecánica sencilla y flexible, que permite diversas combinaciones en cada apuesta. Para participar, el jugador debe escoger un número entre 0000 y 9999 y seleccionar uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

De manera opcional, existe la modalidad “Todos los signos”, que permite apostar el mismo número con los doce signos al mismo tiempo, aumentando las posibilidades de acierto. Adicionalmente, el apostador define el valor de su apuesta y puede realizar hasta cuatro jugadas en un mismo tiquete.



Desde julio de 2025, el sorteo del Super Astro Sol se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m., un horario que ha impulsado notablemente la participación a nivel nacional.



Valor de las apuestas

Uno de los principales atractivos de este juego es su accesibilidad, ya que se ajusta a distintos presupuestos:



Apuesta mínima: $500

Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Todas las apuestas deben realizarse exclusivamente en puntos autorizados, lo que garantiza seguridad, transparencia y respaldo en cada transacción.



¿Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol?

Para reclamar un premio, el ganador debe dirigirse a un punto de venta autorizado y presentar el tiquete original en buen estado, junto con el documento de identidad y una fotocopia legible. El procedimiento varía según el valor del premio, calculado en Unidades de Valor Tributario (UVT):



Menos de 48 UVT: documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.

Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

De esta manera, el Super Astro Sol continúa posicionándose como una opción atractiva y confiable dentro del portafolio de juegos de azar en Colombia.