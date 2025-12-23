El premio navideño más grande del mundo: Powerball llega a US$1,7 mil millones

Y lo mejor de todo: los colombianos pueden participar sin salir de casa. Gracias a plataformas seguras como LottoExpress, es posible jugar en línea con boletos oficiales comprados directamente en Estados Unidos, de forma legal y sencilla.

Un boleto de Powerball cuesta alrededor de US$5 por línea, con el servicio incluido, y la plataforma ofrece promociones especiales y descuentos para quienes juegan con frecuencia.

No es casualidad que LottoExpress se haya vuelto tan popular en Colombia, especialmente en épocas de grandes acumulados y con tantos ganadores latinoamericanos celebrando premios importantes.

Esta Navidad, el mejor regalo podría ser un boleto ganador.



Compra hoy tus boletos oficiales para el sorteo del 24 de diciembre y entra en la carrera por los US$1,7 mil millones que podrían hacer de estas fiestas las más inolvidables de tu vida.

Participa por los US$1,7 mil millones en solo 3 pasos

Entra a la página de Powerball en LottoExpress.

Escoge tus cinco números principales y un número adicional.

Haz clic en JUGAR… ¡y listo!



¿Cómo funciona LottoExpress?

LottoExpress compra los boletos oficiales en tu nombre, en una tienda autorizada de Estados Unidos, y sube una copia escaneada a tu cuenta personal.

Cuando ganas, el premio es 100% tuyo, sin comisiones.

Los premios menores a US$600 se depositan directamente en tu cuenta.

Si ganas un gran premio o el jackpot, LottoExpress cubre tu viaje a EE.UU. y todos los gastos para que puedas reclamarlo personalmente.

Las notificaciones llegan por correo electrónico o SMS, así que nunca perderás una ganancia.

¡Sé parte del sorteo de los US$1,7 mil millones!

En sus 23 años de historia, LottoExpress ha generado más de 9 millones de boletos ganadores, pagando más de US$130 millones en premios a jugadores de todas partes del mundo.

Esta Navidad, la oportunidad es real. Compra hoy mismo tus boletos oficiales para el sorteo del 24 de diciembre y entra en la carrera por los US$1,7 mil millones de la Powerball.

Porque los regalos van y vienen… pero una fortuna así puede cambiar tu vida para siempre

Lotto Direct Limited opera el LottoExpress.com. Lotto Direct Limited está autorizada por la Autoridad de Juego de Malta. Referencia de la licencia MGA/CRP/402/2017. 18+ de . El juego puede ser perjudicial si no se controla. Juega con responsabilidad. Para obtener más información, visite https://www.rgf.org.mt/