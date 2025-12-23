En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Secuestro de militares
Paloma Valencia
Zulma Guzmán Castro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / El premio navideño más grande del mundo: Powerball llega a US$1,7 mil millones
Contenido patrocinado

El premio navideño más grande del mundo: Powerball llega a US$1,7 mil millones

Este miércoles, Powerball sorteará un premio estimado en US$1,7 mil millones, equivalente a más de $6,4 billones de pesos colombianos. Una cifra capaz de cambiar la vida de cualquiera.

Publicidad

Publicidad

Publicidad