Bogotanos hicieron fila por segunda dosis de Pfizer y encontraron letrero que decía: se acabaron

En las últimas horas, la Secretaría de Salud en Bogotá señaló que, dado que el Ministerio de Salud no ha realizado entregas adicionales de Pfizer a la ciudad, actualmente no hay disponibilidad de esta vacuna.

Sin embargo, en varios puntos algunas personas llegaron a hacer fila, según ellos, con la esperanza de buscar una dosis o porque no sabían de la decisión.

“Vine a la segunda dosis, pero yo no sabía, hay falta de información yo vine, pero me dijeron que me tenían que reagendar, la primera me la aplicaron hace más de 25 días, entonces esperar a ver qué pasa", dijo una de las afectadas.

Sobre esto, la Secretaría Distrital de Salud señaló que a penas reciba dosis de Pfizer, realizará la respectiva comunicación a la ciudadanía para que complete sus esquemas de vacunación.

“Yo si sabía, pero no me dijeron nada, pero tengo miedo de que no quedemos sin vacuna. Ayer me llamaron y no dijeron nada, mi vacuna fue hace 20 días más o menos, ahora no queda nada más sino esperar a ver qué pasa,” dijo Ruth Gómez.

Algunas de las personas señalaron qué hay falta de información. “Pusieron un cartel que nadie ve, una hoja ahí pegada, pero no llaman, no dicen nada y uno aquí madrugando, la pregunta es: ¿Qué va pasar con las dosis? ¿Cuándo van a llegar? esto preocupa pero esperemos,” agregó Raúl Martínez.

La alcaldía informó que importante aclarar que una vez la ciudad reciba vacunas Pfizer, serán destinadas exclusivamente para la aplicación de segundas dosis y las excepciones establecidas por el lineamiento nacional.

“La Secretaría hace un llamado a la ciudadanía para que conserve la calma, respete a los equipos de vacunación y esté atenta a la información que emita

la entidad a través de sus canales oficiales”.