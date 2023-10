“Bogotanos no pueden cometer el error de votar solo para derrotar la izquierda con Bolívar”: Molano

El exministro de Defensa Diego Molano se presenta como uno de los candidatos a la Alcaldía de Bogotá, basando su campaña en su experiencia y con el lema "Molano con seguridad". Según él, representa principios y valores de apoyo y respeto a la vida y la familia que deben guiar la gestión de la ciudad.

A pesar de sus propuestas para mejorar la seguridad en Bogotá, Molano no se encuentra en los primeros lugares de las encuestas. De acuerdo con la encuesta Invamer, el candidato ocupa la cuarta posición con solo el 4 % de apoyo. Ante esta situación, señaló que lo más importante es lo que decidan los bogotanos en las urnas el próximo 29 de octubre y mencionó que ha recibido elogios por su propuesta de la mega cárcel durante sus interacciones con los ciudadanos.

Diego Molano también advirtió sobre la necesidad de una segunda vuelta y llamó a los bogotanos a votar por valentía en lugar de centrarse únicamente en la idea de derrotar a Gustavo Bolívar.

“Los bogotanos tienen que saber que va a haber segunda vuelta y al tenerla, los que consideran que tengo la mejor propuesta en seguridad que voten con valentía. Lo que viene sucediendo es que en Bogotá no podemos caer en el error de hace dos años. Todo el mundo salió a votar por el ingeniero Rodolfo Hernández para ganarle a Petro, pero él nos engañó (...) No podemos cometer ese error otra vez, no podemos pensar en que hay que salir a ganarle a Gustavo Bolívar, hay que pensar en que alguien gobierne para garantizar la seguridad en Bogotá”, aseguró.

Entre las propuestas de Molano se incluye la entrega de $500.000 a las familias más vulnerables, la reducción de impuestos para las empresas para fomentar el progreso económico y la contratación de 3.000 policías destinados a proteger TransMilenio, parques y colegios. Además, expresó su deseo de unir a los bogotanos en la creación de espacios seguros y libres de marihuana en los parques de la ciudad.

