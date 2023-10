Gustavo Bolívar dice que no aceptará curul en Concejo de Bogotá: “Soy el único que dice no”

En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el candidato a al Alcaldía de Bogotá Gustavo Bolívar presentó sus propuestas a pocos días de las elecciones regionales. Entre otros temas, respondió a la pregunta de si aceptaría una curul en el Concejo de la ciudad, en caso de no ganar, en desarrollo de la figura del estatuto de la oposición.

“Yo soy muy franco. Alguna vez contemplé la posibilidad y mis hijos vieron y me dijeron ‘papá, otros cuatro años no, bueno, en el Concejo no’. Esa pregunta nos la hicieron ante ayer y me causó curiosidad que yo fui el único que levantó la paleta diciendo no”, comentó.

Según aseguró, el resto de los candidatos dijeron que sí, entre ellos, Carlos Fernando Galán: “Cuando fue segundo, renunció. Y hoy vuelve y dice que sí, porque es que no son sinceros en política”.

En ese sentido, recalcó que no se posesionaría como concejal de la ciudad de Bogotá, pues va es por la Alcaldía.

Su relación con la Primera línea

Por otro lado, Bolívar se refirió a la Primera Línea, un tema por lo que en varias ocasiones ha sido cuestionado. Según afirmó, no existe una relación directa y, añadió, es un movimiento espontáneo de jóvenes que protestaron en su momento contra la reforma tributaria del expresidente Iván Duque.

El candidato, incluso, mencionó que no cree que en su administración, de ganar, haya protestas como las que hubo esa vez. Esto, afirmó, porque una de sus propuestas es darles “oportunidades de trabajo” y estudio.

“Yo no creo que durante mi administración vaya a haber protestas, porque les voy a dar las universidades. Les voy a dar las oportunidades de trabajo a través de cooperativas, les voy a dar lo que más se pueda para que ellos no tengan que volver a las calles, pero si no se puede, seguramente, y se presenta una protesta, a mí no me cuesta nada sentarlos allá en el Palacio de Liévano y decirles, venga, negociamos, porque uno sabe que la gente necesita”, puntualizó.

