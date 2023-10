Gustavo Bolívar: "No creo que en mi administración haya protestas; les daré lo que más pueda”

En entrevista en Mañanas Blu con Néstor Morales, Gustavo Bolívar, el candidato por el Pacto Histórico a la Alcaldía de Bogotá, discutió varios temas clave para la ciudad y aclaró su postura sobre cuestiones controvertidas. A Bolívar se le preguntó sobre su relación con el movimiento Primera Línea , que surgió durante las protestas nacionales EN 2021.

Aclaró que no existe una relación directa y que Primera Línea es un movimiento espontáneo de jóvenes que protestaron contra la reforma tributaria de Iván Duque , de quien dijo: no supo sentarse a dialogar.

“Yo estuve en muchas de esas marchas. El presidente Petro estuvo conmigo en varias marchas. De la nada salían los gases y nos empezaban a dispersar si no estaba la gente haciendo nada. Entonces, por esos errores de no sentar a negociar a los jóvenes de todo el país, esto escaló dos meses, casi dos meses y medio. Yo no creo que durante mi administración vaya a haber protestas, porque les voy a dar las universidades. Les voy a dar las oportunidades de trabajo a través de cooperativas, les voy a dar lo que más se pueda para que ellos no tengan que volver a las calles. Pero si no se puede, seguramente, y se presenta una protesta, a mí no me cuesta nada sentarlos allá en el Palacio de Liévano y decirles: venga, negociamos, porque uno sabe que la gente necesita”, dijo el candidato.

Otros temas de Gustavo Bolívar en la entrevista:

El polémico post de Gustavo Bolívar

En la entrevista, Bolívar abordó un controvertido post en sus redes sociales que mostraba una foto suya en la cama. Aclaró que la hora en que publicó la foto no refleja necesariamente la hora en que se despertó y que la imagen no tiene ninguna relevancia política.

El proyecto del metro de Bogotá

Bolívar defendió su postura sobre el proyecto del metro de Bogotá, destacando que su enfoque es mejorar el trazado del metro en la parte de la Caracas para que sea subterráneo. Afirmó que no tiene la intención de detener el proyecto, sino de evitar una "cicatriz" en el centro de la ciudad y mejorar la movilidad. Bolívar admitió que tendrá que modificar su proyecto de Gobierno por el compromiso en notaría de no modificar el trazado aprobado.

"Yo en este momento estoy promoviendo que eso suceda, pero... el 1 de enero, como esté, si es subterráneo, créanme, la ciudad, yo quiero que la ciudad entienda, es preferible esperar dos años o tres, no 10, es mentira, en 10 hace uno dos líneas, Panamá hizo dos líneas en 10 años. de la lo que la gente decide, pues bueno, el primero de enero todos hemos dicho que vamos a empujar el metro elevado", dijo.

Bilingüismo y prevención de la delincuencia

Bolívar habló sobre su plan para promover el bilingüismo en Bogotá, destacando que la educación bilingüe es esencial para el futuro de la ciudad y que podría ayudar a reducir la delincuencia al proporcionar a los jóvenes oportunidades de empleo.

"Hoy hay 350.000 jóvenes sin empleo en Bogotá. Y en total, lo que llaman ninis, que ni estudian ni trabajan son 600.000, y después se quejan de la inseguridad. Porque si un joven no tiene qué hacer, no tiene ni cómo entrar a una universidad, ni tiene cómo conseguir un trabajo, pues obviamente ahí vienen todos estos daños colaterales como la inseguridad", dijo-

Salud y reforma de la salud

Bolívar explicó su plan para mejorar la atención médica en Bogotá, que incluye la implementación de equipos de atención primaria y la creación de Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) en diferentes localidades de la ciudad. Subrayó la importancia de la salud preventiva y predictiva.

Jóvenes en situación de vulnerabilidad

Bolívar habló sobre un programa destinado a jóvenes en situación de vulnerabilidad en Bogotá, aclarando que no se trata de un pago por no delinquir, sino de una iniciativa para alejar a los jóvenes de la criminalidad y ofrecerles oportunidades de estudio y trabajo.