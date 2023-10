¿Cómo funciona la segunda vuelta para la Alcaldía de Bogotá?

Tres congresistas estuvieron detrás del proyecto que implementó la segunda vuelta para las elecciones de alcalde de Bogotá . Uno de ellos fue José Daniel López, quien era representante a la Cámara de Representantes por Cambio Radical.

En diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, López habló sobre cómo nació la propuesta y las condiciones para que se lleve a cabo una segunda jornada electoral en un eventual caso de segunda vuelta para elegir al mandatario de la capital del país.

“Es una iniciativa que lideramos con Juan Carlos Lozada básicamente para buscar superar o aliviar un poco tanta pelea política que hay en Bogotá”, explicó.

En ese sentido contó que, para el caso de Bogotá, el ganador de la contienda en la primera vuelta pasaría con el 40 % de los votos y no el 50 %, como es el panorama en las contiendas para elección de presidente de la república.

Publicidad

“En Bogotá, un candidato gana en primera vuelta, no con la mitad de más uno de los votos, como ocurre en igual nacional, sino que en Bogotá un candidato a la alcaldía gana en primera vuelta si se cumplen dos condiciones: que obtenga más del 40 % del total de los votos, no el 50, sino el 40, y segundo, que le saque más de 10 % de ventaja al segundo en votación. Si cualquier candidato saca 40 % más de la votación este domingo y le saca más de 10 % de margen al siguiente candidato en votación, pues no es necesaria la segunda vuelta”, contó.

Sobre los resultados de la última encuesta Invamer y que revelan que cumpliría con los requisitos para pasar en primera vuelta, con una intención de voto del 41,1 %, reflexionó y dijo que la contienda va a estar apretada y se debe tener en cuenta el margen de error.

“Pues yo creo que estamos en el filo. Yo creo que no está decidido. Creo que el domingo va a ser muy apretado el margen de si va a haber o no va a haber segunda vuelta. Porque es verdad que, según la encuesta de anoche, Galán sale por encima del 40, pero sale en 41. O sea, sale dentro del margen de error”, finalizó.

Publicidad

Continuación la entrevista: