Análisis encuesta Invamer: ¿serán las elecciones regionales un plebiscito para el presidente Petro?

Los periodistas y panelistas de Mañanas Blu, con Néstor Morales, debatieron este jueves acerca de si las elecciones regionales del próximo domingo se convertirán en un plebiscito para evaluar el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Algunos panelistas argumentaron que estas elecciones ofrecen la oportunidad de expresar apoyo o desacuerdo con las políticas y propuestas del presidente. Por ejemplo, votar por un candidato cercano a Petro podría interpretarse como un respaldo a su gestión y a sus proyectos, como el metro de Bogotá.

No obstante, también se mencionó que no todas las decisiones de voto están directamente relacionadas con Gustavo Petro. Algunos candidatos son elegidos debido a sus méritos y cualidades personales, independientemente de su vínculo con el presidente.

En el debate se planteó la idea de que, en comparación con elecciones anteriores, el petrismo podría obtener un mejor desempeño en estas elecciones regionales, incluso si no ganara en las principales ciudades. Héctor Riveros afirmó que hace cuatro años, el petrismo obtuvo un número limitado de votos en Bogotá, mientras que esta vez se espera un aumento en el apoyo.

"En el caso de Bolívar, creo que su relación con Petro puede influir, pero aun así obtendrá una cantidad considerable de votos. Hace cuatro años, el petrismo no tuvo un buen desempeño debido a la candidatura de Holman Morris, que solo obtuvo 440,000 votos. Sin embargo, este año le irá mejor al petrismo que hace cuatro años", dijo Riveros.

Además, Riveros insistió en que el petrismo ganaría más gobernaciones esta vez que hace cuatro años, mencionando: "El petrismo tiene presencia en Nariño, probablemente Cauca y está compitiendo en Córdoba. Aunque podría decirse que Alfredo Varela está cerca, creo que ganará Verano. El petrismo también competirá en Magdalena. En resumen, el petrismo obtendrá más gobernaciones esta vez que hace cuatro años, cuando probablemente solo ganó una o dos".

Por otro lado, Aurelio Suárez señaló que no se pueden comparar unas elecciones con otras, ya que cada elección es única y se desarrolla en contextos diferentes. Además, resaltó que las fuerzas políticas y las dinámicas cambian en cada elección, por lo que es un error hacer comparaciones directas.

“No hay elecciones comparables. Cada elección es distinta. Cada elección tiene contextos distintos. Los candidatos, las fuerzas, cómo se alinean. El deseo de cambio o el deseo de continuidad en cada elección es diferente. Yo creo que es un error comparar una cosa con otra es evidente lo que ustedes han dicho no es lo mismo las elecciones hace cuatro años cuando Petro no era presidente que cuando era ahora presidente. Ahora, hay una cosa en común entre Holman Morris y Gustavo Bolívar los dos hablaban de como bandera del metro subterráneo pero la verdad es que uno en Colombia no puede comparar una elección con otra. Tienen un porcentaje alto en referencia a Petro, sin duda lo tienen. Hay componentes regionales que inciden”, indicó.

María Consuelo Araujo expresó su opinión e indicó que algunos candidatos que ganaron en elecciones anteriores podrían perder en esta ocasión, y puso como ejemplo los casos que podrían presentarse en Cali y Medellín.

La vez pasada ganó Quintero y va a perder, la vez pasada ganó Ospina y va a perder dijo

Araujo agregó que los candidatos que hoy se perfilan como ganadores “todos” han hecho campaña con un discurso contra las políticas del Gobierno.

“Adicionalmente, los alcaldes más petristas son los peor calificados. Es evidente que es un plebiscito contra el Gobierno”, dijo.

