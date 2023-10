Invamer: así está el panorama electoral en Medellín; ¿no sirvió el empujón de Quintero?

Según la más reciente encuesta de Invamer , divulgada este miércoles, 5 de octubre, Federico Gutiérrez lidera la intención de voto para la Alcaldía de Medellín con un 71,1 %, seguido de Juan Carlos Upegui, quien lograría un 10,5 %.

La encuesta, realizada para Blu Radio, Noticias Caracol y El Espectador, muestra que la estrategia de Daniel Quintero , exalcalde de la ciudad, de renunciar para impulsar la campaña de Upegui, no parece estar funcionando.

¿No sirvió el empujón de Quintero?

El analista Andrés Mejía, panelista de Mañanas Blu, consideró que la renuncia de Quintero no fue suficiente para impulsar la campaña de Upegui.

“Así como el Gobierno nacional decidió metérsela toda a tratar de sacar adelante a Gustavo Bolívar en Bogotá, en Medellín, Quintero incluso renunció a la alcaldía para poder salir a darle el gran empujón a Juan Carlos Upegi para que fuera elegido sucesor suyo. Mire que en ninguno de los casos las encuestas mostrarían que eso está funcionando y sabe que eso me alegra, independientemente de quienes sean los candidatos. El hecho de que en Colombia no funcione eso de que se usa el poder y todo lo que tiene quien está en el poder para apoyar un candidato y sacarlo adelante y que la ciudadanía siga siendo independiente en ese sentido, a mí me da mucha alegría”, indicó.

Publicidad

Por su parte, Martín Orzoco también señaló que la encuesta de Invamer muestra que los principales problemas que preocupan a los medellinenses son la inseguridad, el desempleo, la salud y la educación: "Estos son los problemas que la gente quiere que el próximo alcalde resuelva", dijo.

¿Qué pasará el domingo?

La encuesta de Invamer muestra que la victoria de Federico Gutiérrez en Medellín pareciera ser un hecho. Sin embargo, es posible que Upegui logre recortar la distancia en los últimos días de campaña.

"Es posible que Upegui logre subir un poco en las encuestas", dijo el gerente de Invamer, Martín Orozco. "Pero es muy difícil que logre remontar una diferencia de 60 puntos porcentuales".

Publicidad

El domingo 29 de octubre se realizarán las elecciones para alcaldes y gobernadores en Colombia.