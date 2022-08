Casa de Nariño: ¿cómo conocer el palacio presidencial gratis?

Después de la posesión presidencial y la historia de la espada de Bolívar, el interés de los ciudadanos por conocer la Casa de Nariño aumentó, y es por eso, que la Presidencia de Colombia les recordó a todos los colombianos cómo conocer el palacio presidencial totalmente gratis.

¿Cómo solicitar la visita a la Casa de Nariño?

A través de la página visitas.presidencia.gov.co , los interesados podrán diligenciar su reserva. En la página web se pedirá los nombres, apellidos, tipo de documento y número de identificación para cada uno de los asistentes. El máximo de personas por visita es de 20. Se recomienda diligenciar la solicitud con 15 días de anticipación.

“En el transcurso de cinco días hábiles, posterior al requerimiento, se le enviará respuesta al correo electrónico registrado, donde se le confirmará la fecha y hora asignada para su visita; si su solicitud no cuenta con toda la información exigida, no será tenida en cuenta y deberá registrarla nuevamente”, indica Presidencia.

Los horarios en que se realizan las visitas guiadas al palacio presidencial son: lunes a viernes de 9:00 a 10:30 de la mañana y 2:30 a 4:00 de la tarde; sábados y festivos de 2:30 a 4:00 de la tarde y los domingos de 3:00 a 4:00 de la tarde.

“Es importante tener en cuenta que la fecha asignada está sujeta a cambios por la realización de eventos protocolarios, propios de la agenda del señor presidente de la República ”, advierte la entidad.

Los interesados deben tener en cuenta las recomendaciones que solicita la Presidencia, que son: no llevar maletas, morrales, bolsos, cámaras, ni celulares. Además, deben asistir con buena presentación personal, ya que, no se permite el acceso a personas que vistan prendas deportivas como pantalonetas, bermudas, sandalias, etc.

Tampoco se permite el ingreso, comida y mascotas. Por otro lado, las personas de tercera edad deberán asistir acompañadas.

“Esperamos que si visita sea muy agradable y enriquecedora”, expresó la Presidencia.

