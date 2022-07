Centro Democrático se retiró de Concejo de Bogotá por informe de Comisión de la Verdad: una falsedad

La bancada de concejales del Centro Democrático decidieron retirarse del recinto Los Comuneros, en medio de la sesión plenaria del Concejo de Bogotá este jueves 21 de julio, al iniciar la presentación del informe final de la Comisión de la Verdad. Algunos, incluso, tomaron la decisión de entrar al terminar la exposición.

Las razones del retiro de los concejales del Centro Democrático, según destacaron varios de ellos, son variadas, entre ellas, no estar conformes con el informe final de la Comisión que, según ellos, no refleja la realidad.

“Nosotros representamos una visión de unos ciudadanos que muchas veces no han estado conformes, que no están conformes con este informe. Nosotros respetamos a los que les gusta la visión, pero no por eso nos pueden tildar de antidemocráticos”, indicó Diana Diago.

El concejal Humberto Amín, por su parte, indicó que él prefirió no registrarse, sino hasta que terminara la presentación del informe por parte de la Comisión de la Verdad: “Yo en lo personal no le creo a la Comisión y por tal razón preferí no estar”, explicó Amín.

“Para mí es una falsedad, es una Comisión de mentiras y no tenía ganas de estar aquí escuchando y por eso llegué después”, agregó el concejal Amín,

El acto de retiro del recinto generó molestias entre los cabildantes de otros partidos que estaban haciendo presencia en la sesión plenaria del Concejo, por lo que muchos tildaron de antidemocráticos a los concejales del Centro Democrático.

“Por más de que no les guste que nos retiramos, ya volvimos a la discusión que se está adelantando sobre presupuesto”, indicó el concejal Jorge Colmenares.

