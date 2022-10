Ciclista profesional fue víctima de los ladrones en el centro de Medellín

Esta semana a Santiago Cardona, un ciclista paisa a quien muchos conocen como 'Cardoneiro' y que compite en la modalidad de enduro, le robaron su bicicleta cuando se encontraba en el centro de Medellín.



Lo más preocupante es que Cardona se estaba preparando para la Copa Nacional de Enduro, que se correrá el próximo mes de junio y ahora no tiene ni con qué asistir a los entrenamientos y participar de la competencia.



“Estoy ofreciendo una recompensa para quien me permita ubicar la bicicleta, es muy importante para mí y me pueden ubicar en el 3235156820”, dijo el ciclista.

El enduro es una modalidad de ciclismo que consiste en recorrer montañas y terrenos complicados a gran velocidad.

