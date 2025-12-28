Indagan presuntas irregularidades en contratos firmados por el ICBF en Atlántico

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) anunció una revisión técnica y preventiva de los contratos que se manejan en la dirección regional Atlántico, con el fin de descartar posibles casos de corrupción y garantizar el buen uso de los recursos públicos.

Por estos motivos, la entidad decidió asumir de manera temporal la autorización de los gastos en esta jurisdicción desde sus directivas nacionales. Una función que quedará en manos de la subdirección general y la Secretaría General hasta el próximo 31 de enero de 2026, según lo establece la Resolución 7924, expedida el pasado 22 de diciembre.

El ICBF explicó que esta medida busca fortalecer los controles administrativos y asegurar que los recursos destinados a la atención de niños, niñas y adolescentes sean manejados correctamente.

“En el marco de los principios de transparencia, eficiencia administrativa y protección de los recursos públicos, el Bienestar Familiar viene adelantando una revisión técnica y preventiva de los procesos contractuales que apoyan la gestión institucional y el funcionamiento administrativo de la dirección regional Atlántico”, apuntaron en su comunicado.



Para fortalecer este ejercicio y garantizar la correcta aplicación de los procedimientos, el Instituto expidió la Resolución 7924 del 22 de diciembre de 2025, mediante la cual se reasume la competencia en materia de ordenación del gasto y se asigna, de manera parcial y transitoria hasta el 31 de enero de 2026, a la Subdirección General y a la Secretaría General de la Sede Nacional añadieron.

Además, la entidad invitó a la ciudadanía y a las organizaciones sociales a reportar cualquier irregularidad a través de la línea anticorrupción y el correo institucional dispuesto para ese fin.

“El Instituto invita a la ciudadanía y a las organizaciones sociales a mantener una participación activa, responsable y preventiva frente a cualquier situación que pudiera poner en riesgo la adecuada gestión administrativa, utilizando los canales institucionales dispuestos para recibir reportes o alertas: línea gratuita anticorrupción 01 8000 91 80 80 y el correo electrónico anticorrupcion@icbf.gov.co ”, se puede leer.

Publicidad

Finalmente, el Instituto recordó que todos sus trámites son gratuitos y que no se necesitan intermediarios para acceder a los servicios del Bienestar Familiar.