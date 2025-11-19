En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Madres comunitarias del ICBF protestan en el Caribe para exigir garantías laborales

Madres comunitarias del ICBF protestan en el Caribe para exigir garantías laborales

Mientras en Barranquilla exigen una contratación directa con el ICBF, en Montería se quejan porque el contrato terminará este viernes y no el 15 de diciembre, como estaba contemplado.

Protesta madres comunitarias icbf NOV 19.jpg
Con un sancocho, las trabajadoras mantienen bloqueada una de las troncales de Transmetro en Barranquilla en señal de protesta.
Foto: suministrada.
Por: Inguel Julieth de la Rosa
|
Actualizado: 19 de nov, 2025

